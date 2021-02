Oggi è il World Nutella Day e la moneta celebrativa è già sold out

Il Ministero dell’Economia ha approvato a gennaio l’emissione di una particolare moneta dedicata alla crema spalmabile più famosa del mondo. La Nutella ha scelto di celebrare così i 75 anni di produzione: monete, ma non di cioccolato.



Sono previste 3 varianti della moneta. Da un lato ci sarà il celebre vasetto con il tappo verde, bianco o rosso, ovviamente per orgoglio patriottico; dall’altro lato sarà raffigurato lo stabilimento di Alba nel cuneese, dove la Nutella ha visto la luce per la prima volta negli anni quaranta. Ogni moneta avrà un valore di 5 euro e sarà regolarmente spendibile sul mercato. O e il caso di dire sarebbe, perché i collezionisti e appassionati si sono già accaparrati praticamente tutti gli esemplari disponibili in pre-ordine sul sito della Zecca. La tiratura sarà di 10.000 pezzi per ogni colore! Non disperate, però, arriva in soccorso degli appassionati di numismatica, o di crema alla nocciola, il caro vecchio Ebay su cui già sono apparse le monete. Il trio, venduto sul sito della Zecca a 125 euro, vola fino a 1500 euro sul sito di aste online: un affare che fa gola!

In occasione della Giornata dedicata alla Nutella, tutti gli appassionati si danno appuntamento sul web per condividere ricette e immagini della crema più famosa del mondo e avere una scusa in più per gustarla. La ricorrenza è stata creata nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, estasiata dal suo soggiorno in Italia e dall’incontro con l’unica regina ancora in vita nel nostro Paese: sua maestà La Nutella Ferrero. Da allora la tradizione prosegue e la parola Nutella ogni 5 febbraio è sempre un trend topic dentro e fuori dal web!