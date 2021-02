Oggi è un giorno stupendo: potete indossare liberamente due calzini diversi tra loro!

Nel 2008 Vinicio Caposella aveva dedicato ai calzini spaiati una canzone dal titolo “Il Paradiso dei calzini” in cui si immaginava che tutti i calzini smarriti e male assortiti si ritrovassero in un magico paradiso colorato.

Nel paradiso dei calzini

Si ritrovano tutti vicini



A poca distanza dall’uscita di quella canzone, nel 2010 nacque in una scuola elementare del Friuli Venezia Giulia l'iniziativa della giornata dei calzini spaiati. Non è una giornata dedicata alla moda, bensì a un messaggio speciale di inclusione. Quella dei calzini è a tutti gli effetti una metafora giocosa e semplice che tutti possono capire: grandi e piccini.

I calzini ci possono far rimanere bambini per sempre, in fondo. Sotto pantaloni gessati o elegantissimi possiamo nascondere, soprattutto d’inverno, calzini spaiati, colorati e fantasiosi, anche a 40, 60 e 80 anni!

Il messaggio è quello di accettare che tutti i calzini sono belli, anche se non si somigliano e tutti possono farsi compagnia. In questo momento quello che ci serve è proprio la speranza di poterci stare vicini, anche se diversi. L’iniziativa corre veloce sui social e se aprite le vostre bacheche troverete centinaia di foto di calzini più disparati con il tag @autismoParoleperdirlo. L'iniziativa è, infatti, sposata e promossa dalla cooperativa ParolePerDirlo che si occupa di sostegno e inclusione dei bambini con Diagnosi dello Spettro Autistico.

Inutile sottolineare che oggi sia davvero il momento di gloria di tutte quelle persone, e sono tante, per cui è sempre la giornata dei calzini spaiati; oggi i disordinati cronici possono mischiarsi e confondersi nella folla e dare allo steso tempo un messaggio positivo! Per loro, conclusa la nobile ricorrenza, suggeriamo di lasciar perdere i calzini fantasiosi e concentrarsi sui pacchi monocromatici di calzini da 5/10 paia a pochi euro per risolvere all'origine il problema. In alternativa, potete sempre fregarvene e andare sempre a spasso in clima carnevalesco!