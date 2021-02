Via libera agli spostamenti tra Regioni dal 15 febbraio?

Potrebbero essere gli ultimi giorni con le Regioni blindate dai decreti ministeriali contro la diffusione del Covid19. La data prevista per lo scadere delle attuali regole allo spostamento è fissata per il 15 febbraio. Nel marasma di crisi di governo e passaggio di consegne tra l’ex premier Conte e il neo presidente Draghi, una delle prime cose da fare sarà emanare un eventuale nuovo provvedimento, tutto ancora da scrivere. Non si sa, infatti, se verrà prorogata la validità dell’attuale DPCM che recita: «fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione».



Discorso a parte per le seconde case che si possono raggiungere anche se fuori regione, ma solo se si è in grado di dimostrare che l’acquisto o l’affitto sono avvenuti prima del 14 gennaio 2021. Quindi raccomandiamo di spostarsi sempre con atti notarili e contratti di affitto alla mano.



Per quanto riguarda tutte le altre restrizioni, rimangono in vigore fino al 5 marzo. Sempre valido il coprifuoco che ci vuole a casa entro le 22 e almeno fino alle 5 (come se qualcuno avesse mai voglia di uscire prima di quell’ora se non per comprovate esigenze lavorative o di necessità). In zona gialla ristoranti e bar aperti solo a pranzo e fino alle 18 e ovviamente vietata ogni festa in locali pubblici o privati. Sempre fino al 5 marzo chiusura totale per cinema e teatri. Stessa sorte per piscine e palestre su cui però si aprono spiragli per gli allenamenti individuali. Speriamo che mente e corpo non si atrofizzino e possano tornare protagonisti delle nostre giornate con l’arrivo della primavera!