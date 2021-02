Il ritorno di Edward Mani di Forbice... ma è solo uno spot

Uno dei film cult dell’immaginifico regista Tim Burton ha festeggiato da poco i 30 anni dall’uscita nelle sale: Edward Mani di Forbice usciva nel 1990 al cinema. Oggi la storia continua grazie all’interpretazione di Winona Ryder e Timothée Chalamet, nei panni di Edgar, figlio di Edward, con le stesse mani appuntite e laboriose. Tornano anche gli stessi drammi esistenziali che furono del padre, all’epoca interpretato da un indimenticabile Johnny Depp che è rimasto a lungo nelle grazie di Tim Burton. Ricordiamo tra gli altri film in cui i due fecero coppia regista-protagonista: Il Mistero di Sleepy Hollow, La Fabbrica di Cioccolato, Sweeney Todd e più recentemente Alice in Wonderland. Chissà perché il bello e tenebroso Jonnhy Depp non abbia presenziato anche in questa occasione, forse a causa delle diatribe legali che lo tormentano da un po’?

L’erede, Timothée, se l'è però cavata egregiamente, diventato famoso grazie al film Chiamami con il mio nome del regista Italiano Luca Guadagnino, conferma nello spot la sua bravura ed entra nelle grazie anche della co-protagonista dello spot Winona Ryder, che ne interpreta la madre: "Timothée è un ragazzo incredibile, talentuoso e adorabile. Ho sentito un legame immediato con lui”. Anche Tim Burton si è detto contento di questa nuova evoluzione della storia: "È raro che un lavoro di cui sei particolarmente fiero continui a vivere e ad evolversi nel tempo, anche dopo trent'anni. Sono felice di vedere Edgar alle prese con questo mondo nuovo. Spero che lo spot possa piacere ai fan e a chi non conosce ancora Edward Scissorhands".

Ben fatto dunque, lo spot è perfettamente riuscito e se la Cadillac elettrica strappa un sorriso a Timothée mani di forbice, viene a tutti voglia di comprarla, ma non siamo sicuri di voler sapere il prezzo!