James Dean: oggi sarebbe il suo novantesimo compleanno

James Dean avrebbe oggi 90 anni. Morto nel 1955, conta all’attivo solo 3 film da protagonista eppure tanto è bastato per farne il mito che è. Un’icona. Attore bello, ribelle, non per niente il film che lo ha consacrato fu proprio Gioventù bruciata. Nel film Dean interpreta Jim Stark, un diciassettenne che a inizio pellicola viene arrestato per ubriachezza molesta e che rimarrà per tutto il film assiduo frequentatore della centrale di polizia. Sarà stata anche questa interpretazione a considerarlo come star bella e dannata e chissà quali successi avrebbe potuto conseguire se non fosse scomparso così presto. Basti pensare che è stato il primo attore a ricevere una candidatura all'Oscar postuma per il film La Valle dell’Eden, in cui interpreta il tormentato Cal Trask.



Lo stesso James Dean non ebbe una situazione familiare rosea: la madre morì di cancro quando lui era solo un bambini di 9 anni, e con il padre il rapporto fu piuttosto conflittuale. Il teatro prima e il cinema poi furono la sua salvezza e gli offrirono una grande occasione di riscatto e soddisfazione. Ironia della sorte vuole che James era un amante delle auto da corsa. Possedeva una Porsche 550 Spyder che aveva soprannominato "Little Bastard". Forse proprio per questo motivo lo scelsero come protagonista di uno spot per la guida sicura in cui dava raccomandazioni a tutti i suoi fan: "Guidate con calma", aveva detto "Perché la vita che salvereste potrebbe essere la mia". Lo spot ebbe successo visto il testimonial d’eccezione, ma probabilmente no raggiunse anche il ventitreenne Donald Turnupseed che gli tagliò la strada a bordo di una Ford Berlina e gli tolse la vita.