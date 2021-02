L'ex star del ring Tyler Reks annuncia la sua transizione: oggi è donna!

Da oggi Tyler Reks si chiamerà Gabbi Alon Tuft. Fino a nove anni fa era nel wrestling, insieme a personaggi noti sul ring, del calibro di John Cena, e ha passato ben 5 anni ai massimi livelli della spettacolare disciplina.

Gabbi è riuscita a scardinare gli stereotipi di ben due mondi molto maschilisti allo stesso tempo: quello della lotta celebre per muscoli e machismo e quello dello spettacolo e dello star system statunitense molto legato a un certo tipo di apparire. Che doppietta. Nei giorni scorsi Gabbi Tuft ha raccontato il suo percorso in un lungo post su Instagram, con coraggio e lontano da ogni vergogna.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)



"Questa è la parte di me che è rimasta nell’ombra, quella spaventata di ciò che il mondo avrebbe potuto pensare, spaventata di ciò che la mia famiglia, i miei amici, i follower avrebbero detto o fatto. Ora posso dire con sicurezza che mi amo per quello che sono". A 42 anni è un traguardo che la rende ancor più appagata e completa. Ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata in questi lunghi otto mesi di transizione che la stessa Gabbi descrive come molto cupi a causa delle difficoltà dovute al turbamento emotivo sia della transizione in sé che del confronto con il mondo esterno: “La mia adorabile moglie, la famiglia e gli amici più stretti che mi hanno accettata per quello che sono, a loro sarò grata per sempre”



L’ex wrestler ha dichiarato, inoltre, di voler essere d’aiuto a chiunque viva una situazione simile a quella che lei ha attraversato e si è dichiarata disponibile a raccontare tutto del suo percorso e a offrire supporto e informazioni per sdoganare un argomento ancora troppo tabù oggi.