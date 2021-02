Stufo delle troppe chiamate commerciali ha trasformato il suo numero in una linea a pagamento

Il premio inventiva va certamente a Lee Beaumont che riesce con intelligenza a trasformare un’enorme scocciatura in una piccola fonte di guadagno. Chi di voi non ha riattaccato almeno una volta il telefono in faccia a un povero operatore telefonico che vi chiamava per la trentesima offerta imperdibile del giorno? Tutti ci siamo sentiti scocciati dall’insistenza del telemarketing, nessuno escluso.

Un ragazzo di Leeds, di nome Lee, invece di essere scortese, antipatico o di lasciarsi andare al turpiloquio, ha avuto l’idea del secolo: trasformare la sua linea in un’utenza a pagamento per chi chiama. Capirete che a quel punto a chiunque chiedesse il suo numero di telefono, Lee rispondeva con un sorrisone e iniziava a dettare, niente più problemi di privacy, anzi, fatelo girare avrà spronato il genio inglese. Pare che così facendo sia arrivato a metter via 340 sterline con questo trucchetto, segno che comunque le chiamate promozionali non si sono fermate. Le compagnie telefoniche sconsigliano, però. di adottare questo drastico metodo, per quanto geniale e redditizio, pare infatti che non sia del tutto legale. Le centinaia di chiamate promozionali mensili da ogni dove, invece, lo sono?

Per fortuna ci sono alcuni metodi legali per prevenire questa forma di marketing aggressivo. La tecnologia, infatti, ci corre in aiuto con app che rivelano chi sta chiamando, cioè l’intestatario del numero che effettua la chiamata, rivelando le compagnie che ci sono alle spalle dei misteriosi numeri che appaiono sul nostro display. Altre opzioni già presenti negli smartphone permettono di bloccare alcuni numeri in modo che non possano richiamarvi più da quel numero, ma sappiamo bene che le grandi aziende hanno migliaia di numeri da cui tormentarvi.

L’opzione più accattivante rimane quella suggerita da Lee, cioè di trasformare il vostro banale numero di telefono in una specie di linea hot a pagamento, magari vi divertirete anche, mai dire mai!