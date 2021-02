Arriva la nuova linea di prodotti per il gaming firmata IKEA

In partnership con Asus Republic of Gamers, Ikea è già al lavoro per la creazione di una linea di prodotti dedicata a tutti gli amanti dei videogiochi. La progettazione è stata sviluppata a Shangai nel centro di sviluppo dell’azienda di origine svedese e prevede sei famiglie di prodotti.

Dalle scrivanie alle sedie di gioco, passando per cuscini ergonomici e piccoli accessori che daranno grandi benefici a chi trascorre molte ore davanti al pc. Tra i prodotti anche una luce circolare, un accessorio porta bicchieri, una cassettiera; perché sempre di più “si vive” davanti al computer. Non solo gamer quindi, ma anche influencer e smartworker nelle mire di Ikea.

E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, tutti i prodotti sviluppati avranno una propria identità estetica e saranno facilmente riconoscibili e apprezzabili. Il mercato d’altronde è molto interessante. Esistono già parecchi prodotti dedicati, ma i più efficaci hanno prezzi da urlo, la speranza è che Ikea riesca nella sua ormai consueta missione. Offrire prodotti piacevoli e di qualità a prezzi abbordabili. Le previsioni dicono che il mobilio dedicato crescerà e la spesa di questo settore aumenterà di 95 milioni di dollari nel 2024.

Il gamer non è più solo una persona che gioca per hobby. La crescita di piattaforme come Twitch in cui è un must esserci, anche per le star di tutt’altro settore, dimostra che vale la pena investire sia nella produzione che nell’acquisto di questi oggetti, che diventano veri e propri strumenti di lavoro, contribuendo quindi ad aumentare il proprio fatturato senza rinunciare a confort e benessere generale. Avete mai provato a stare seduti 14 ore al giorno su una sedia scomoda? un dettaglio che ti cambia la vita, non una banale questione estetica!