Natalia Bryant entra nel mondo della moda dopo la scomparsa del padre Kobe

Appena prima dello scoppio della pandemia, a gennaio 2020, arrivò per Natalia Bryant la tragica notizia della morte del padre Kobe Bryant, precipitato a bordo di un elicottero sopra Los Angeles in compagnia della sorellina Gianna, appena tredicenne. Sull’incidente, tra l’altro, ci sono ancora molte cose da chiarire intorno a cui girano alcune cause legali. Oggi Natalia, 18 anni compiuti da poco, prova a ricominciare una vita normale partendo dal lavoro.

La ragazza ha, infatti, firmato un contratto come modella con l’agenzia IMG Models e lo ha annunciato lei stessa in un post su Instagram da un profilo che già conta 2,3 milioni di follower, un ottimo punto di partenza!

Nel condividere la foto la ragazza ha raccontato: "Mi sono interessata alla moda sin da quando ero bambina. Amo il settore e ricordo che ho sempre voluto essere una modella. Ho molto da imparare ma sento che questa è una grande opportunità per imparare ed esprimermi in modo creativo".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da n a t a l i a ✨ (@nataliabryant)



Complimenti che piovono da tutte le parti. Quelli istituzionali arrivano dalla vicepresidente senior dell'agenzia, Maja Chiesi, che si esprime così: "Natalia ha un futuro brillante davanti a sé. Siamo onorati di collaborare con lei per dare forma alla sua carriera nel mondo della moda e non vediamo l'ora di metterla in contatto con nuove ed eccitanti opportunità che metteranno in mostra la sua personalità poliedrica". Quelli più amichevoli e sentiti arrivano da una collega d’eccezione Gigi Hadid che le dà un caloroso benvenuto nel magico mondo della moda: “Benvenuto angelo”.