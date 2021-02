Incursione a sorpresa di Henry e Meghan in un corso di poesia per ragazzi

Un tempo gli impegni istituzionali di celebrità e cariche politiche richiedevano grandi sforzi logistici e di pianificazione. Oggi, in pandemia, anche questi eventi sono “snelliti” grazie alla tecnologia e alle piattaforme, come Zoom, che consentono videochiamate, protagoniste ormai indiscusse della nostra quotidianità lavorativa e personale. Se da un lato ci si allontana “fisicamente”, in parte diventa tutto più intimo in una stanza virtuale per pochi eletti.

Il Black History Month è una ricorrenza nata per celebrare l'importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana, negli USA il mese prescelto è febbraio (in UK è ottobre). Nel programma dei vari impegni della coppia per la ricorrenza, il duca di Sussex, Henry, e la consorte Meghan hanno scelto di sostenere Get Lit Poetry, un'associazione culturale senza scopo di lucro che diffonde la poesia come strumento contro l’analfabetismo. L’associazione ha dedicato al movimento Black Lives Matter con un'antologia di poesie con protagonisti solo autori e poeti neri.



Immaginatevi le facce dei ragazzi connessi per il loro tradizionale corso di poesia che vedono apparire la nobile coppia nel video riquadro a fianco al loro. Erano sbalorditi, come dimostrano le foto che li hanno immortalati! Segrete, rimangono invece le rime preferite che Meghan ha voluto condividere con loro in un bel momento di scambio poetico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Get Lit — Words Ignite! (@getlitpoet)



Nel post che ritrae in un bellissimo mosaico i partecipanti e gli ospiti d’onore mimetizzati in mezzo a loro, l’associazione ha ringraziato la coppia per la loro piacevole incursione: "magici, gentili e interessati alla poesia”; hanno regalato all’associazione “l'esperienza più epica della sua storia”.