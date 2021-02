La modella Kasia Lenhardt trovata morta nel suo appartamento: aveva solo 25 anni

C’è sgomento intorno morte della giovane modella di origine polacca, Kasia Lenhardt, che a 25 anni era già piuttosto famosa. Aveva preso parte nel 2012 alla trasmissione tv Germany's next top model; e poi era entrata nelle cronache rosa per aver frequentato il calciatore del Bayer Monaco, Jerome Boateng, da cui si era separata solo la settimana scorsa.



Le autorità, tuttavia, non considerano il caso come una morta sospetta. Nel comunicato scrivono: “Ieri intorno alle 20.30 c'è stata un'operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi". Si tratterebbe quindi di un suicidio, ma è tutto da confermare, attesi ancora gli esiti dell’autopsia.



A dare la conferma della sua scomparsa è stata la collega Sara Kulka, via social: "Riposa in pace – commenta - Sei una persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che trovi la tua pace ora e che la verità venga fuori". Non ci sono ancora ipotesi sulla supposta verità di cui l’amica parli.

Di sicuro si sa solo che la relazione tra il calciatore e la modella Kasia fu turbolenta, così come la chiusura tra accuse di abuso di alcol e tradimenti da parte del calciatore. A inizio gennaio Kasia aveva anche fatto un incidente non grave alla guida della Mini di Boateng ed era poi risultato dai controlli ospedalieri che avesse un tasso alcolemico molto alto. Si può supporre che la modella non affrontasse un buon periodo, ma le indagini confermeranno se questo è bastato per il tragico epilogo, considerando che Kasia lascia una figlia, avuta da una precedente relazione.