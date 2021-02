L’era Crash Bandicoot continua: arriva su PS5 e Xbox Series X il capitolo 4

Lo scorso anno Crash Bandicoot 4 aveva debuttato su PS4 e Xbox One deliziando i nostalgici fan del marsupiale più celebre del mondo gaming. Finalmente è stato annunciato l’arrivo del gioco anche sulle ultime creature di Sony e Microsoft, in una versione speciale che sfrutta le nuove e potentissime caratteristiche delle due console.



Il gioco avrà un nuovo comparto grafico in Ultra-HD 4K e un frame-rate a 60 fotogrammi per secondo per garantire un’esperienza di gioco fluida, nitida, in cui tempismo e precisione sono fondamentali per godersi l’esperienza come se fossi dentro lo schermo. Tutto ciò è possibile grazie ai dischi a stato solido (SSD) delle nuovissime piattaforme che sono in grado di offrire tempi di caricamento impressionanti (in positivo). Ok che l’attesa aumenta il desiderio, ma il gioco aumenta l’adrenalina e la voglia di aspettare è davvero poca!



Per i gamer da PC e Nintendo Switch, niente panico, il gioco arriverà il 12 marzo.

Per gli amanti del gioco, alcune curiosità: la prima versione ha oltre 20 anni, risale, infatti, al 1996 per la piattaforma Playstation nella sua primissima console. Il personaggio principale è un animale ispirato al bandicoot, un piccolo mammifero australiano, ma con movenze più umanoidi, nel caso del gioco. L’idea è piaciuta visto che il videogioco ha venduto oltre sei milioni di copie! Si può dire che ormai diverse generazioni abbiano ancora qualcosa in comune: Crash Bandicoot.