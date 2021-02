Una donna americana ha usato la colla per le piastrelle al posto della lacca

Su Tik Tok possiamo vedere di tutto, semplicemente scorrendo in alto con il dito. L’algoritmo ci propone cose sempre più strambe perché gli utenti sono disposti a fare di tutto pur di guadagnare qualche views.

Recentemente ne è successa una della belle, ma probabilmente si è trattato di un errore, piuttosto che di una mossa per attirare l’attenzione. Tessica Brown, una donna di 40 anni è apparsa sul Tik Tok con i capelli letteralmente incollati. L’idea originaria era quella di fare un semplice tutorial su come fare una coda di cavallo perfetta, un video tutt’altro che interessante, ma c’è stato un piccolo inconveniente che ha subito reso celebre il video e la successive vicende degne di attenzione. La donna ha, infatti, confuso la colla con la lacca. La coda, che andava tenuta ferma e ordinata con il prodotto da capelli, è stata erroneamente incollata da Teresa con una colla extra-forte, non una qualsiasi, ma la Gorilla Glue, solitamente utilizzata per incollare le piastrelle. Ovviamente il risultato è stato catastrofico, soprattutto se considerate che a un mese dall’accaduto, i capelli sono ancora saldamente appiccicati alla testa.

La donna è corsa subito ai ripari lavandosi ripetutamente i capelli, ma senza successo. Al pronto soccorso le hanno consigliato di utilizzare l'acetone, ma anche in questo caso il tentativo è stato vano. Fortunatamente pare che un chirurgo plastico di Beverly Hills sia disposto a curarla gratuitamente (o in cambio di un po’ di visibilità).

Tutti con fiato sospeso su Tik Tok per vedere se il generoso medico riuscirà a sciogliere i capelli della poveretta.