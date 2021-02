Arriva il dottore che ti fa scordare le delusioni d'amore

Vi ricordate il film Se mi lasci ti cancello? al di là della terribile traduzione italiana (in originale era una citazione shakespeariana: Eternal Sunshine of the Spotless Mind), il film fu un grande successo e i protagonisti jim Carry e Kate Winslet eccezionali. Bene, da oggi potrebbe quasi diventare realtà. Potrete mettere via la disastrosa storia con il vostro ex, dritta nel dimenticatoio.



Il dottor Alain Bruner sta lavorando da oltre 15 anni sulle conseguenze psicologiche dello stress post-traumatico. La sua idea è quella di utilizzare il sopranolo, un farmaco solitamente usato per curare la pressione alta, l’emicrania e altre patologie legate all’ansia. Questo farmaco non vi farà dimenticare gli episodi più brutti della vostra vita, tuttavia aiuterà a rielaborarli utilizzando una terapia che lui stesso definisce di “riconsolidamento”. La terapia consiste nel rivivere il trauma dopo aver assunto il farmaco che rende più spensierati e leggeri: durante la seduta si riscrive l’episodio incriminato e lo si rilegge ad alta voce facendolo sembrare meno doloroso, nell’ottica di poterlo richiamare alla mente con sempre meno fastidio e sofferenza.

Il medico è stato intervistato niente meno che dalla BBC. All’emittente ha spiegato che non si rimuoveranno totalmente i ricordi, come accade nel film diretto da Michel Gondry, ma quello che accadrà sarà che i fatti risulteranno meno rilevanti per il nostro cervello e quindi trascurabili. Il dott. Bruner ha detto che le sue sperimentazioni riguardano anche le coppie nell'intento di aiutarle a superare tradimenti o torti che altrimenti diventerebbero insostenibili per la relazione.

E che cosa aspettava questo dott. Bruner a saltar fuori? Siamo certi che i clienti non gli mancheranno.