San Valentino 2021 come si festeggia l'amore in pandemia?

L’anno scorso è andata di lusso, perché il virus, non c’era ancora o per lo meno nessuno se ne era ancora accorto. Ma quest’anno San Valentino cade nel weekend, ghiotta occasione per fughe romantiche, ma come sapete non è mai facile muoversi o festeggiare di questi tempi. Fortunatamente le coppie non prevedono assembramenti e questo è già un bel vantaggio.



Ma cosa si può fare quest'anno?

Intanto fortunatamente quasi tutta Italia si trova in zona gialla dove abbiamo riconquistato alcune importanti libertà. La nostra vicinanza spirituale quindi va tutti coloro che si trovano in zona arancione nella Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia, Umbria. con alcune zone e comuni addirittura in zona rossa. Voi siete giustificati e potete risparmiarvi cuoricini di peluche e fiori, potete sempre concedervi qualche vizio culinario casalingo!



Per tutti gli altri è possibile fare delle gite a patto di rimanere all’interno della regione; si potrà anche passare la notte fuori in albergo o affittando una casa vacanze. Se sceglierete di stare in albergo, la cena vi potrà essere servita in camera e avrete anche il brivido di provare il servizio in camera se non lo avete mai fatto prima (ogni pandemia deve avere le sue magre consolazioni). Per i fortunati con le seconde case, potete andarci, anche fuori regione, ma solo se siete già conviventi. Non potete andare a convivere nella seconda casa: il DPCM è un po' conservatore! Valgono come seconde case solo case di proprietà oppure case in affitto per lunghi periodi.



Per quanto riguarda i viaggi all’estero, la situazione è un po’ complicata. Al momento l’Italia prevede i viaggi all’estero per turismo verso una lunga lista di Paesi, ma è da verificare quali siano, invece, le norme per l’ingresso in quei paesi che potrebbero prevedere lunghe quarantene che renderebbero inutile il vostro viaggio. Senza contare che al vostro ritorno dovreste effettuare un tampone oppure un bell’isolamento fiduciario perché in fondo al ritorno dal weekend fuori, vi sarà mancata molto casa!



Ultima soluzione per i meno romantici, viste le circostanze, potete anche concedervi di non festeggiare proprio nulla, con la buona vecchia scusa che l'amore si festeggia tutto l'anno, non solo a San Valentino!