Sara Carbonero ricoverata in una clinica di Madrid: è nuovamente malata

Sara Carbonero: 37 anni, giornalista di carisma e competenza, tra le altre cose fu vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset Espana, è di nuovo malata di cancro.

Nel 2019 si era dovuta sottoporre a un intervento per asportare il tumore maligno alle ovaie che l’aveva colpita e aveva raccontato la sua storia in prima persona: «Tutto è andato molto bene, fortunatamente l'abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di lotta mentre continuo il trattamento corrispondente. Sono calma e fiduciosa che tutto andrà bene. So che la strada sarà dura ma anche che avrà un lieto fine». Da allora si sottopone ovviamente ai necessari controlli di routine, l’ultimo dei quali ha svelato la recidiva della malattia. Ora la Carbonero si trova nella Clinica dell'Università di Navarra dove affronterà le nuove cure e forse un’ulteriore operazione.

La mala sorte perseguita la famiglia Casillas. Appena prima della scoperta della sua malattia, era stato il marito di Sara ed ex portiere del Real Madrid a destare preoccupazioni per la sua salute: durante un allenamento con il Porto (ultima squadra del giocatore) è stato colpito da un infarto miocardico acuto, motivo per cui ha interrotto bruscamente la sua carriera dedicandosi poi a ruoli di dirigenza.



La coppia è amatissima nel mondo. Tutti ricordano il clamoroso bacio in diretta TV che il portiere ha dato alla sua bella dopo la vittoria dei Mondiali della nazionale spagnola, in cui era titolare. Il campione, euforico per i festeggiamenti del titolo aveva detto a corredo del gesto d’amore: «Gli dedico questa vittoria. Ha passato brutti momenti». Carbonero era stata oggetto di alcune critiche che la accusavano di aver distratto Casillas dall’impegno calcistico. Il titolo mondiale fu la smentita più bella, così come la loro unione che dura nonostante il fato avverso.