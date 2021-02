Se avete problemi di olfatto probabilmente avete poca voglia di fare sesso

Sicuramente avrete già sentito parlare di feromoni, sostanze chimiche prodotte degli essere viventi, anche da noi umani e in grado di provocare reazioni sociali tra individui. Esistono addirittura degli spray ai feromoni di cui l’efficacia scientifica è dubbia, ma che dovrebbero aumentare il tasso erotico di chi li utilizza proprio perché stimolano l’olfatto. Tutto questo per dire che: sì, gli odori che sentiamo sono fondamentali anche nel determinare o meno l’attrazione verso un altro essere umano.

Uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine, condotto dagli esperti del Brigham and Women's Hospital di Boston e dell'Università di Chicago, ha voluto indagare proprio il legame tra perdita dell’olfatto e appetito sessuale. Il team ha preso in esame 2.084 adulti statunitensi di età pari o superiore a 65 anni; tra loro hanno misurato la sensibilità olfattiva, tramite stimoli come bastoncini profumati, e l’hanno messa in relazione con frequenza di pensieri e attività sessuali che gli stessi partecipanti hanno dichiarato.

Lo scienziato Jesse K Siegel ha spiegato: "La percezione degli odori gioca un ruolo primario nella motivazione sessuale, per cui è plausibile che questo sintomo possa essere correlato alla diminuzione dell'appetito sessuale. Con l'avanzare degli anni - continua lo studioso - le funzioni sensoriali diminuiscono costantemente. Diversi studi precedenti hanno suggerito che i pazienti con disturbo dell'olfatto potrebbero sperimentare un peggioramento nella vita sessuale".

Lo studio specifica che anche se la frequenza dell’attività sessuale appariva inalterata, ciò che diminuiva era la soddisfazione emotiva per le relazioni intime e quindi anche la motivazione sessuale. “Il nostro lavoro mostra che un declino della funzione olfattiva potrebbe essere legato alla soddisfazione sessuale nella sfera emotiva degli anziani, per cui le cause curabili legate alla perdita dell'olfatto dovrebbero essere affrontate per migliorare la salute sessuale dei pazienti in età avanzata".

Lo studio è stato condotto prima della diffusione di Covid-19, che sappiamo conta tra i sintomi più comuni proprio la perdita dell’olfatto; per cui non è stato ancora determinato se tra gli effetti collaterali della malattia ci sarebbe anche la perdita di appetito sessuale. Forse l’attività sessuale in ogni caso non sarebbe il primo dei pensieri se si accusassero sintomi gravi, ma anche se si fosse costretti a letto con febbre, raffreddore o dolori muscolari costanti. Attendiamo ulteriori studi a riguardo.