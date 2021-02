Conor McGregor si mangia una bistecca ricoperta d'oro (a Dubai)

Il lottatore irlandese Conor McGregor si è concesso una cena tutt’altro che sobria, in termini di conto. Di recente è stato ospite di Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae, lo chef macellaio turco di origine curda, diventato famoso per il suo particolare e scenografico utilizzo del sale. Per la cena nel ristorante di Dubai, l’atleta ha scelto una bistecca e fin qui tutto normale, se non che il pregiato pezzo di carne fosse ricoperto di oro edibile.



Ma l’oro si può mangiare? Vi starete chiedendo. Tranquilli, non si è trattato di un caso di avvelenamento. In realtà l’oro si è sempre mangiato. Nell’Antico Egitto i faraoni utilizzavano polvere d’oro nei loro impasti. Gli antichi Romani invece lo utilizzavano per decorare le torte con sottili foglie e successivamente nel Medioevo veniva impiegato come guarnizione dei piatti più raffinati per impressionare gli ospiti. Non è una folle moda del momento, piuttosto è una folle moda esistita da sempre! Addirittura il celebre Gualtiero Marchesi, considerato il fondatore della nuova cucina italiana, lo utilizzava nella sua ricetta risotto oro e zafferano.

In effetti la cosa più particolare del video che circola sulla cena di Conor McGregor a base di bistecca dorata è in realtà la presenza scenica dello chef che, con una mimica facciale e gestuale tutta sua, affetta precisamente la bistecca e poi ne sporge una fetta al campione imboccandolo dalla punta del coltello. Più che una cena tranquilla, ricordava un po’ l’arte circense. Il conto invece sarà stato anche più salato della bistecca di Salt Bae, considerando che il solo piatto prezioso può costare 2mila dollari!