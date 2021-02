Una nuova illusione ottica fa discutere il web

Vi ricordate del vestito oro o blu? Era il lontano 2015 e scoppiava il dressgate! Il primo caso di illusione ottica così diffusa nel web, in cui si dibatteva arditamente se il vestito in foto fosse oro e bianco oppure blu e nero, Si crearono fazioni molto combattive e ognuno era convintissimo della propria ragione. Da allora ce ne sono state tante, ma oggi sembra tener banco un’altra immagine destinata a stimolare discussione scientifica e opinione popolare.

Quanti colori vedete? Tutto è partito da un tweet con l’immagine incriminata di alcune sfumature di viola/rosa e l’utente in questione che diceva di vedere solo 3 colori. In realtà la maggior parte degli utenti pensa di vedere 10 o 11 diverse sfumature di colore e questo ha subito acceso la discussione; senza contare poi coloro che dicono di vederne addirittura 39!



Di fatto così come accadde per il dressgate, la risposta corretta non esiste. Le variabili da prendere in considerazione sono tantissime; alcune esterne a noi, altre “interne”. Quelle esterne sono le caratteristiche dello schermo, il livello di luminosità che ha il dispositivo, ma anche la saturazione e il contrasto. Quelle che non dipendono dalla tecnologia sono legate al modo di percepire i colori che non è uguale per tutti; il cervello a volte prende delle “scorciatoie”. Ernst Mach, nella seconda metà dell’ottocento, si interessò alle illusioni ottiche e scoprì che colori simili con sfumature leggermente contrastanti si distinguono facilmente quando si toccano, ma se sono separati (non contigui) sono più difficili da percepire. Lo studioso aveva ragione e il fenomeno che aveva intuito ha un nome e si chiama “inibizione laterale” nella retina dell’occhio. Di fatto il cervello tende ad aiutarsi con la logica per interpretare i colori simili, finendo per confonderli.

Non c’è un vincitore in questa discussione. Ognuno ci vede quello che vuole, come accade spessissimo nella vita!