Da Non è la rai a vigilante: Eleonora Cecere si racconta

Che fine hanno fatto le leggendarie ragazze di Non è la Rai? Qualcuna è rimasta nel mondo dello spettacolo come Ambra Angiolini e Claudia Gerini, entrambe attrici. Qualcun altra, sfilati i pattini a rotelle, è tornata a fare la vita una vita lontana dalle luci della ribalta.

Eleonora Cecere ha raccontato a Visto la normalità della sua vita oggi. La Cecere è diventata agente dell’Italpol, un istituto di vigilanza. Dopo aver proseguito per un periodo la sua carriera come attrice teatrale e cinematografica, è stata purtroppo colpita da importanti problemi di salute che l’hanno costretta ad un’isterectomia. Fortunatamente Eleonora era già mamma di due bambine che l’hanno sostenuta e le hanno dato forza, insieme al marito.

Nell’intervista racconta del cambio di lavoro, necessario, ma che ha affrontato con sorriso e buona volontà: “Ho messo la testa a posto da parecchio e ho persino tagliato la cascata di riccioli che mi ha sempre contraddistinta. Per natura di fronte alle difficoltà reagisco. Nel marzo scorso stavo in tournée e di colpo hanno cancellato più di cinquanta date… Obbligata a casa ho iniziato a mandare curriculum all’impazzata, scegliendo però attività che non potessero rimanere bloccate dall’evolversi della situazione. E l’Italpol era tra queste”.



Raccontando, invece, del glorioso passato dice: “Già lavoravo con Gianni Boncompagni, perché avevo fatto la Domenica In di Rai Uno. Dunque con il passaggio a Mediaset ci appariva scontato, in qualche modo, farne parte”. Ora che la sua vita è diversa però Eleonora la vive con tutta la sua simpatia e filosofia: ”Se non potrò essere l’agente segreto 007 sullo schermo, posso aiutare il mio prossimo nel mondo reale…”.