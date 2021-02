Single e senza figli lascia 5 milioni di dollari in eredità alla cagnolina

Bill Dorris aveva 84 anni quando è deceduto. Dopo una vita da scapolo e senza eredi ha deciso di includere nel suo testamento colui che gli aveva dato tanto amore in vita: il suo cane! Lulu è un border collie di 8 anni con in banca 5 milioni di dollari. Altro che vita da cani!



Questa storia arriva dagli Stati Uniti e precisamente da Nashville in Tennessee dove l’uomo proprietario di una cagnolina, al momento della morte l'ha affidata, verosimilmente insieme alla gestione del patrimonio, alle cure dell’amica di ottantotto anni Martha Burton, non una scelta casuale. La donna, infatti, si era già dimostrata affidabile e affettuosa con Lulu, di cui si prendeva cura ogni volta che l’uomo era via per lavoro. Il ricco bottino è specificatamente destinato alle esigenze della quadrupede e per assicurarle una vita con ogni agio, ma anche impegnandosi sarà impossibile dilapidare tutti quei soldi in gite per cani, cibo gourmet e accessori per un pelo lucido.



Non è la prima volta che un un cane o altri animali sono beneficiari di un’eredità: si parte dalla “piccola somma” ricevuta dai 32 uccelli cockatiel di una milionaria americana, Leslie Ann Mandel, a cui spettano 90mila euro, e si arriva al cane più ricco in assoluto, si tratta di Gunther IV, figlio di Gunther III, il Pastore Tedesco unico erede della contessa Karlotta Liebenstein. Pare che sia addirittura difficile stimare il suo patrimonio che comprende tra le altre cose una villa che fu di Madonna. Si parla comunque di circa 340 milioni di euro.

Questi animali non faticano certo a trovare qualcuno che si prenda cura di loro. Sarebbe bello, però, che ciò che rimane dei loro patrimoni andasse in beneficenza a canili e associazioni per la cura degli animali che non se la passano così bene.