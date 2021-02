Compra una scatola di preservativi "Thin Feel" a 76 anni

Ieri era San Valentino, boom di prenotazioni nei ristoranti aperti (solo a pranzo) e cuoricini in ogni dove. A Rosmery Riley, 76 anni, importa ben poco di questa festa. Ma è uscita di casa appositamente per andarsi a comprare il tè, esaurito in casa, in fretta e furia prima che il supermercato chiudesse. Nella concitazione la donna ha scordato gli occhiali da vista e davanti agli scaffali le è saltata subito all’occhio una grossa scatola rossa che sembrava essere il suo tè preferito dello Yorkshire.

Solo arrivata a casa il marito dopo essersi silenziosamente interrogato a lungo sul significato del gesto le ha fatto notare che quella che aveva comprato era una grossa scatola di preservativi! L’uomo, John Riley, vedendo la faccia divertita della moglie di fronte alla rivelazione deve essersi convinto della bontà della sua azione. La donna credeva realmente di aver acquistato un buonissimo tè costato ben 17 sterline, in effetti!

La storia è a lieto fine: i preservativi sono stati restituiti intatti al negozio che ha compreso l’equivoco e ha preso con il sorriso il disguido della signora che aveva acquistato non dei condom qualsiasi, ma i raffinati “Thin feel”, preservativi ultra sottili per una maggiore sensibilità degli amanti. Probabilmente è stato proprio quel “th” iniziale a trarre in inganno Rosmery.

La donna si è comunque prestata all’ironia dei social con la complicità della nipote Gemma che ha postato la divertente storia sul suo profilo facebook: “Mia nonna ha comprato questi pensando che fossero bustine di tè - e la sua meravigliosa nipotina ora ha il compito di restituirli. Quindi, per favore, se qualcuno mi vede restituire questi, non giudicatemi male. So che San Valentino è dietro l'angolo ma non ne ho bisogno e costano pure 17 sterline. Lei voleva solo le sue bustine di tè dello Yorkshire."

Morale della favola: occhiali sempre a portata di mano, anche al supermercato!