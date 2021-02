Paranormal Activity di nuovo sul grande schermo con un reboot diretto da Will Eubank

Will Eubank e Chrisotpher Landon si occuperanno insieme della realizzazione di un reboot per il grande schermo di Paranormal Activity. Il primo sarà alla regia, dopo aver diretto recentemente Underwater, mentre Landon si occuperà della sceneggiatura, tanto per cambiare, essendo lui autore già di 4 film della serie. L’uscita della pellicola è prevista per il 4 marzo 2022 nelle sale statunitensi.



Il progetto è descritto come “una nuova e inaspettata riorganizzazione” del franchise horror che ha segnato un record di incassi. Il primo Paranormal Activity era incentrato sulla storia di una coppia perseguitata da un demone in casa propria. La coppia decideva di provare a documentare gli episodi paranormali con una videocamera.

L'originale film del 2007, montato, fotografato, prodotto, scritto e diretto da Oren Peli, è costato pochissimo, circa 15.000 dollari; ma ha prodotto un incasso di 190 milioni di dollari in tutto il mondo, dando poi vita a cinque sequel. In totale, con i suoi 6 film la serie Paranormal Activity ha fruttato 890 milioni di dollari, più di suoi celebri predecessori come Final Destination o Scream.

Quando uscì nelle sale italiane, nel febbraio 2010, il film non ricevette particolari divieti da parte della commissione di censura cinematografica, cosa che invece era accaduta in altri paesi dove il film fu vietato ai minori di 15 anni o 16 anni a seconda dei casi. Nel nostro Paese dove la visione fu concessa a tutti ci furono grandi polemiche da parte associazioni per la tutela dei minori ed il Codacons. Chiedevano che la visione del film fosse vietata ai minori di 18 anni. Il risultato fu una grande attenzione mediatica e grandi incassi anche nel nostro Paese a fronte di una critica non sempre così positiva della pellicola!



Sicuramente anche il reboot farà parlare di sé, a favore degli incassi, tanto che le prime indiscrezioni arrivano già oggi!