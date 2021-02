Jaguar Land Rover: quando il lusso si fa green

Jaguar Land Rover ha annunciato che dal 2025 produrrà solo più auto elettriche con l'obiettivo di arrivare a 0 emissioni di carbonio entro il 2039. Chapeau per l’obiettivo, annunciato oggi da Thierry Bollore, nuovo amministratore delegato di Jaguar-Land Rover, incaricato di rilanciare l'azienda di Coventry. L’iniziativa si chiama poeticamente “Reimagine”. Sempre seguendo il filone green, Land Rover darà vita a sei varianti completamente elettriche, la prima in arrivo nel 2024.

Bollore ha dichiarato: “Jaguar Land Rover è un’azienda unica nel settore automobilistico globale, in cui convivono competenza e creatività nel progettare modelli senza eguali, un’ineguagliabile capacità cognitiva circa le future esigenze dei propri clienti in termini di lusso, una forza emozionale dei brand, un innato spirito britannico e un’impareggiabile opportunità di collaborazione con le principali realtà all’interno di Tata Group per quanto concerne la tecnologia e la sostenibilità. Oggi stiamo mettendo a frutto tutto ciò per dare una nuova vita al nostro lavoro, ai due brand e all’esperienza del cliente di domani. La strategia Reimagine ci consentirà di incrementare e celebrare, come mai prima d’ora, la nostra unicità. Insieme, possiamo creare un impatto maggiormente positivo e sostenibile sul mondo che ci circonda”.



Il gruppo di proprietà dell’Indiana Tata Motors ha annunciato che investirà 2,5 miliardi, ma che questo sforzo comporterà la riduzione delle attività non produttive nel Regno Unito. Allerta quindi per i posti di lavoro, anche se Jaguar specifica che non chiuderà le proprie fabbriche nel Regno Unito.

Jaguar Land Rover sta puntando anche sull’idrogeno per soddisfare la domanda futura e intende anche collaborare con il gruppo Tata sull'energia pulita. Il covid non ha risparmiato la casa automobilistica che anzi è stata duramente colpita e ha dovuto ricorrere a prestiti del sistema bancario cinese, ma da ogni grande crisi, parte una grande ripartenza, soprattutto se si parla di motori e Jaguar.