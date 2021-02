A 12 anni uccide il ladro che voleva rubare in casa della nonna

La notizia non può che arrivare dagli Stati Uniti dove le armi sono diffusissime. Il fatto è accaduto in North Carolina, a Goldsboro nella notte di sabato scorso. Intorno all’una due rapinatori si sono furtivamente introdotti in casa di una signora di 73 anni, Linda Ellis, non limitandosi a rubare le hanno sparato a una gamba per poter agire indisturbati. Non avevano fatto i conti con il nipotino della signora, di soli 12 anni, il ragazzino ha reagito sparando a uno dei due rapinatori che sono fuggiti, ma la vittima del colpo di arma da fuoco, un ragazzo di 19 anni, è stato ritrovato nei pressi dell’abitazione svenuto ed è successivamente morto in ospedale.



La signora ferita è in buone condizioni, mentre l’altro rapinatore è sparito nel nulla. Nessun procedimento sarà aperto contro il ragazzino che avrebbe agito per legittima difesa. Un’altra nipote della donna, Chiquita Coley, si è detta incredula dell’accaduto; a quanto pare la nonna è molto amata nella piccola comunità e non si capisce chi possa essere il colpevole di un furto così violento.



Il dodicenne, di cui non sono note le generalità, è ora visto come un eroe nella piccola comunità di Goldsboro per aver salvato la donna e la famiglia, ma il problema della diffusione delle armi negli Usa è da anni oggetto di molti dibattiti.

