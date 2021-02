Secondo figlio in arrivo per Meghan e Harry

Harry e Meghan Markle sono in attesa del secondo bebè. Archie non sarà figlio unico, dunque. La notizia arriva direttamente dai social con uno scatto poetico che racchiude tutta la felicità e la spensieratezza della coppia che appare scalza nei prati (capite ora perché hanno voluto lasciare il Regno Unito in cui al massimo le foto si fanno con l’ombrello e il freddo nelle ossa… ).

Non hanno scelto un giorno casuale per l’annuncio. Lo hanno fatto il giorno di San Valentino non tanto per celebrare il giorno degli innamorati, ma in omaggio alla amatissima Lady D e mamma di Harry; lei stessa aveva annunciato di essere in attesa del principino Harry 37 anni fa.



"Un altro Royal Baby è in arrivo! Meghan e Harry aspettano il loro secondo figlio. Possiamo confermare che Archie diventerà un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio", ha detto il portavoce. Arrivano sempre via social anche le congratulazioni ufficiali da Buckingham Palace: "La regina, il duca di Edimburgo, il principe Carlo e l’intera famiglia sono deliziati e augurano loro il meglio".

Meghan lo ha fortemente voluto e nonostante uno sfortunato aborto che ha raccontato come un’esperienza dolorosissima, ha voluto riprovare e ora speriamo davvero che tutto vada per il meglio. I Royal Baby sono ormai tantissimi: il 9 febbraio è nato jack Brooksbank, figlio della principessa Eugenia e quindi nipote di Sarah Ferguson e presto arriverà anche il figlio di Zara Phillips, figlia della principessa Anna.