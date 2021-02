Pessime notizie per tutto il pubblico femminile: il duca di Hastings è fidanzato

Parliamo di Bridgerton, il telefilm visto dal 90% delle persone solo ed esclusivamente per la presenza di Regé-Jean Page e dal restante 10% per gli altri boni e bone presenti. Una grossa delusione è arrivata insieme a una foto su Instagram: si dà il caso che il bellissimo attore dal sorriso d’oro sia fidanzato, o almeno così sembra da questo scatto rubato dai fan.

Smentite quindi le voci che lo volevano a tutti i costi appioppare anche fuori dallo schermo alla sua co-protagonista, Daphne Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor. Non molto tempo fa il Regé aveva risposto alle insinuazioni sulla loro presunta relazione in maniera non così chiara: "Tutte le scintille sono scaturite dalle bellissime sceneggiature che ci sono state consegnate e quindi penso che il materiale scoppiettante degli script sia più che sufficiente".

La fortunata vera è Emily Brown, copywriter freelance e giocatrice di calcio femminile nelle FBB Warriors, club di South-West London; é lei la ragazza che il duca di Hastings stringe a sé nelle fredde strade di Londra, appena prima di imbarcarsi per New York, presumibilmente per lavoro. Lei avrebbe invece poi fatto ritorno dopo il caloroso saluto, a casa; quella che si dice essere la dimora comprata dai due amanti al modico prezzo di 800 mila sterline, a Londra a febbraio dello scorso anno, proprio mentre lui era impegnato a terminare le riprese di Bridgerton.



Regé-Jean Page è noto per la sua riservatezza e sotto la foto pubblicata su Instagram dalla fan page sono apparsi anche commenti di dissenso verso la rivelazione, visto che il beniamino probabilmente avrebbe voluto tenere segreta la relazione, ora in pasto al grande pubblico. Curiosa la coppia, comunque, sovversiva del solito stereotipo calciatore velina. Qui abbiamo un lui bellissimo e corteggiatissimo e una lei che gioca a calcio e sembra essere molto spiritosa. Finalmente un po’ di novità.