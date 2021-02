Holly e Benji accusato di violenza sulle donne finisce in tribunale

Anche i cartoni animati possono nascondere scene di violenza o poco educative. Questo genere di intrattenimento negli anni si è evoluto molto ed è diventato sempre più attento. Basti pensare alla Disney che ormai da anni combatte gli stereotipi di genere. La bella addormentata nel bosco & co sono passati di moda, già dai tempi Mulan in poi era cambiata la musica!



Alcuni vecchi cartoni di successo sono però ancora in onda e nascondono in qualche puntata scene poco consone alle nuove linee di educazione anti sessista e anti discriminatoria. Sotto accusa questa volta c’è Holly e Benji, cartone di fama mondiale di cui tutti hanno visto almeno una puntata nella vita. Andato in onda in replica sull’emittente televisiva cilena TVN, le ha causato una multa equivalente a 6 mila euro per una scena che mostrava un atto di violenza sulle donne. La scena in questione vede Julian Ross, uno degli avversari di Holly, schiaffeggiare la manager della squadra in cui gioca, il Mambo di Tokyo. Il motivo dello schiaffo è quello di aver spifferato al campione Holly dei suoi problemi cardiaci su cui Julian voleva invece il massimo riserbo. In effetti una reazione tutt’altro che da galantuomo, la sua.



Dopo l’iniziale accusa e multa, nel secondo grado di giudizio la sentenza precedente è stata annullata poiché si è contestualizzato il gesto. Si tratterebbe, infatti, di uno schiaffo dato a un’amica sleale, a prescindere che essa fosse una donna o un uomo. Non è sessismo quindi, ma uno schiaffo che si sarebbe preso chiunque al suo posto. Così è stato deciso. L’udienza è tolta.