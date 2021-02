Disegna un pene gigante camminando sul lago ghiacciato di Ceresole Reale

Le bravate da giovani le hanno fatte tutti. Ma qual è la cosa più stupida che avete visto fare, magari mettendo a rischio la vita stessa di chi la faceva?



Qualche giorno fa ne è successa una che probabilmente le batte tutte. Uno spericolato burlone si è avventurato sul lago ghiacciato di Ceresole Reale, camminandoci sopra con il solo nobile obiettivo di disegnare un pene gigante. Il rischio che il ghiaccio si rompesse e che lui morisse di ipotermia era tutt’altro che remoto, ma la tentazione di impressionare tutti con la sua opera era troppo grande oppure pensava di poter camminare sulle acque (gelida) del lago? Non lo sapremo mai perché l’autore dell’opera d’arte non si è firmato. La foto è stata pubblicata da un maestro di sci, Marco Rolando che ha commentato: "Questo ieri ha vinto il primo premio come idiota dell'anno, probabilmente nel farsi l'autoritratto non ha considerato il pericolo che correva a camminare su un lago gelato e soprattutto il pericolo che avrebbe fatto correre a chi eventualmente sarebbe dovuto andare a recuperare il suo corpo".

In realtà l'iconografia legata al simbolo fallico è pressoché infinita. Già al tempo dei romani e dei greci il fallo era simbolo di potere e veniva rappresentato spessissimo, venne poi censurato in epoca cattolica e sdoganato nuovamente in epoca moderna e contemporanea. Basterebbe andare a fare un giro tra i banchi delle scuole superiori per vedere quanto è ancora attuale questo simbolo.

Na tornando all'artista montano, Ceresole Reale è una località di montagna molto frequentata vicino alla città di Torino, pare strano che nessuno abbia avvistato il burlone che ha creato l’opera proprio nel giorno di San Valentino, una domenica quindi e sicuramente affollata di turisti. Che non si tratti di una dedica d’amore a questo punto? Oltre che un corso di arte, urge anche una lezione di romanticismo!