Crema ai Baci Perugina: la nuova crema spalmabile con messaggio d'amore incluso

I fan delle creme spalmabili erano andati già in visibilio con l’arrivo della crema Pan di Stelle. Oggi, a 100 anni dalla nascita dei baci Perugina arriva la Crema spalmabile Baci di Perugina. La crema avrà il gusto del centro dell’amatissimo cioccolatino, in una consistenza inaspettata che farà della crema un versatile dessert.

Da provare a cucchiaiate, senza esagerare, da spalmare sul pane o da utilizzare per arricchire qualche dolce speciale.



Ma quello che si staranno chiedendo tutti gli amanti dei Baci è: "E la frase d’amore che fine farà?" Il celebre cartiglio tipico dei Baci ci sarà! Il messaggio d’amore, spesso filosofico e motivo di grandi riflessioni, sarà inserito nel tappo del barattolo.

Per strizzare l’occhio ad ambientalisti e alle nuove tendenze alimentari, il prodotto sarà senza olio di palma e senza glutine. Lo vedremo disponibile nei supermercati nei migliori bar e pasticcerie e online al prezzo di 3,29 euro per un barattolo da 200g. Siamo curiosi di vedere dove si piazzerà sul mercato. Si aggiunge quindi un'ulteriore fazione; dopo i supporter della storica Nutella di Alba, prodotta dal 1964, e i nuovi fan della crema Pan di Stelle, arrivata appena due anni fa sul mercato, chi verrà conquistato dalla Crema Baci di Perugina? Gli amanti probabilmente sceglieranno quest’ultimo come romantico e dolce dono da portare a casa in ogni occasione o per farsi perdonare qualche mancanza.