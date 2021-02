Trova un ragno gigante con 200 uova nel camion giocattolo del figlio

La premessa è che se fosse successo da noi a qualcuno sarebbe venuto un infarto, ma è fortunatamente successo in Australia e lì sono abituati ai ragni, anche a quelli grossi.



Certo anche alla mamma protagonista di questo accaduto sarà scappato un urletto, scommettiamo. La signora in questione ha, infatti, trovato all’interno del camion giocattolo di suo figlio un ragno cacciatore di notevoli dimensioni che faceva la guardia al suo sacco di uova, contenenti circa 200 ragnetti nascituri. La mamma Brooke ha spiegato la situazione al figlio che se ne è fatto una ragione e hanno messo via il camion: “Lo teniamo in un posto sicuro e, una volta che avrà finito, mio ​​figlio potrà riavere il suo giocattolo“, ha dichiarato la donna.

L’archeologo dott. Robert Raven ha spiegato che “La madre gira un letto di seta, poi mette le uova sul letto e gira un altro strato all’esterno“. Lo studioso dei ragni raccomanda di stare alla larga dalla madre dei ragnetti, come in ogni specie non c’è niente di peggio che una mamma arrabbiata!

L’Australia è un continente famoso per la ricchezza della sua fauna. Gli animali caratteristici più celebri sono i canguri e i koala che sono (apparentemente innocui), ma non è strano avvistare squali di grandi dimensioni come lo squalo bianco o lo squalo balena. E infine pericolosi rettili come il coccodrillo marino e il velenosissimo serpente taipan, 50 volte più velenoso di un normale cobra. Il mondo è bello perché è vario e ricordatevi di moderare le urla quando vedrete un ragnetto tutto zampe che cammina per casa!