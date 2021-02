Celebriamo la giornata nazionale del gatto con River: il gatto con le macchie a cuoricino

Questa è la storia di un gatto di nome River. Ogni gatto è speciale per la sua famiglia, come ogni scarrafone è bello a mamma soja, ma questo felino è un vero amore con il pelo maculato e le macchie sono a forma di cuore! Sul petto, sotto le zampe, sul mento e non solo: anche il naso del gatto, a detta della padrona Katie ricorda proprio un cuoricino.

Kate ha raccontato: "Abbiamo trovato circa 7 cuori completi su di lui, e altri punti sulla sua pelliccia ricordano proprio questa forma, è praticamente ricoperto di cuori. Ama passare il tempo con noi, ma è anche capace di badare al suo fratellino minore, Remi. Sta attento a quello che fa, lo fa divertire e si prende cura di lui". Questo felino è una vera e propria star, tanto che la padrona gli ha creato un profilo su Instagram in cui, a onor del vero, appare anche il fratellino ed è altrettanto bello

Vi raccontiamo questa storia proprio oggi in occasione della Giornata Nazionale del Gatto. Sono ben 8 milioni i gatti che abitano le nostre case, più dei cani! La ricorrenza esiste ufficialmente dal 1990 ed è stata un’idea di Claudia Angeletti che su Tuttogatto, una rivista specializzata, ha proposto un sondaggio per decidere quale giorno dell'anno dedicare alla festa. Alla fine la proposta vincente è stata quella di una certa Oriella Del Col che ha suggerito il mese di febbraio perché è il mese dell’Acquario che incarna alcune caratteristiche tipiche dei gatti: indipendenza e amore per la libertà; il 17 è stato invece deciso per sfatare il mito che accosta il felino alla sfortuna, specialmente se nero. Non solo, ma il detto popolare dice proprio riguardo al mese di febbraio che è “il mese dei gatti e delle streghe”.