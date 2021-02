Sarà possibile andare da Roma a Milano in 30 minuti con Hyperloop

Se si riuscisse a realizzare Hyperloop i collegamenti tra le città sarebbero una bazzecola. Si tratta di un treno a levitazione magnetica che può viaggiare a una velocità superiore ai 1000 km/h all’interno di un tubo sottovuoto. Ovviamente c’è di mezzo Elon Musk, la sua visione futuristica del mondo e il suo ricco portafoglio. L’imprenditore oltre a voler arrivare su Marte, sogna di poter raggiungere ogni angolo della terra in maniera rapida ed ecologica.



Il Ceo di Hyperloop, Jay Walder, in un’intervista al Corriere della Sera ha rassicurato tutti: "Abbiamo dimostrato non solo che è possibile ma che è anche sicuro, tema centrale quando parli di trasporti di massa. Proseguiremo i test con passeggeri in una nuova area dedicata in West Virginia. Sarà un lavoro intenso, di anni, e ci fornirà i riscontri per essere operativi sul territorio americano entro la fine della decade". E in tema di riduzione delle emissioni a livello EU ha detto: "il piano della UE deve passare da cambiamenti radicali nel sistema di trasporto".



Lo spunto per Hyperloop arriva dai treni Maglev che già viaggiano in Cine e Giappone e usano la levitazione magnetica, ma raggiungono una velocità che è al massimo la metà di quella prevista dalla tecnologia che stanno sviluppano Musk & co. Un piccolo test è già stato fatto con due coraggiosi passeggeri a bordo: 500 metri ai 400 km/h, velocità ridotta a causa della tratta troppo breve. Tra gli investitori dell'ambizioso progetto c’è anche un italiano, Paolo Barletta, che si dice pronto a portare anche da noi il treno supersonico.



Sembra fantascienza, eppure il biglietto di una tratta come Roma-Milano, una volta sviluppata e messa a regime, potrebbe essere sui 70 euro a biglietto. Non molto di più del prezzo medio sui treni ad alta velocità di oggi per il medesimo viaggio!