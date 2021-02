Wanted: robot aspirapolvere in fuga ne approfitta per pulire i marciapiedi

Un passante, tale Oriol Canosa, passeggiava tranquillamente per le vie della città di Barcellona e ha fatto un incontro molto particolare che ha deciso di filmare e pubblicare sui social come si fa quando si incontra un vip in qualche locale. Solo che il personaggio in questione era uno di quei robot aspirapolvere circolari che si trovano solitamente in casa. Il piccolo cyborg era invece intento a ripulire un marciapiede zeppo di foglie secche e altri tipi di immondizia, un compito davvero inusuale per la sua vocazione. Questo è quello che ti aspetta là fuori, caro mio. Il robot era infatti “fuggito” da un negozio in cui veniva utilizzato per le pulizie. Trovando la porta aperta non si è fatto sfuggire la libertà, mai così vicina. Peccato che la commessa lo abbia riacciuffato poco dopo e riportato ai suoi abitudinari compiti. Tutto sommato un po’ di polvere è meglio che pulire le strade di una qualsiasi città!

Algú s'ha deixat una porta oberta...



(Quan feia un parell de minuts que gaudia d'aquesta escena fantàstica, una noia ha sortit corrent d'una botiga. El carrer ha quedat prou net.) pic.twitter.com/Dz79esbqCI — Oriol Canosa (@OriolCanosa) January 22, 2021

Ormai sono diffusissimi i robotini aspirapolvere che aiutano nelle incombenze domestiche. Il primo a diventare famoso fu il Roomba, uscito nel 2015 con il primo modello. In quegli anni era un aiutante per pochi fortunati visto il prezzo proibitivo, ma oggi ne esistono di tutti i tipi e per tutte le tasche. Utili per dare una mano nelle pulizie quotidiane purtroppo non sostituiscono totalmente l’olio di gomito di noi esseri umani, in compenso sono anche di compagnia, molti modelli parlano, si muovono in maniera divertente per casa e spesso interagiscono con eventuali animali domestici (nel senso che cani e gatti li inseguono nel tentativo di cacciarli). Gli ultimi modelli sono sempre più intelligenti, ormai è possibile comandarli da remoto e questo ha i suoi vantaggi. Un amico si autoinvita a casa quando lo incontrate al supermercato? Basterà avviare il programma di pulizia sperando che finisca prima del vostro arrivo e farete un figurone. Occhio solo a non lasciare porte aperte o potreste ritrovarlo sul pianerottolo o sul balcone in cerca di una boccata d’aria!