Lego lancia la nuova app stile TikTok ma dedicata ai bambini

Si chiama Vidiyo ed è il nuovo brillante prodotto di Lego in collaborazione con Universal Music Group. Si tratta di un’applicazione che replica tutti i meccanismi dei social network a cui siamo tutti abituati, in particolare ricorda molto Tik Tok, solo che l’app è a misura di bambino con controlli rigidi sulla sicurezza. "Vogliamo nutrire l’immaginazione delle nuove generazioni di creativi, fornendo una nuova tela su cui i giovani possano esprimersi” spiega Julia Goldin, Chief Marketing Officer del Gruppo Lego.



L’app è dedicata a bambini dai 7 e i 10 anni e ha bisogno del consenso e del supporto dei genitori per essere scaricata e installata. Vidiyo sfrutta la realtà aumentata per far muovere a tempo i bambini, protagonisti di video musicali e di vere e proprie performance. I video, di 60 secondo, si possono salvare e condividere o interamente o in brevi spezzoni accompagnate da hashtag, testo e icone. I suoni saranno un tassello fondamentale nella creazione delle esibizioni; a disposizione una grossa libreria di ambientazioni sonore: voci dei cartoni animati, remix da ballare e canzoni tra le più popolari del momento grazie alla partnership con UMG. Dalla home di ogni utente si potranno scorrere i video di altri utenti, nelle sezioni Scelti per Te e sfruttando il classico scroll. Su questa piattaforma, però, i genitori dovranno approvare il contenuto affinché sia visibile agli altri utenti; in questo modo l’app dovrebbe essere ben controllata.

Siamo abituati a immaginare i Lego nella loro versione più tradizionale, fatta di mattoncini e costruzioni pazienti che mettono in pratica intelligenza e metodo. Ma oggi non si può fare a meno di sfruttare il potenziale della tecnologia che, se impiegato in maniera ben strutturata, può rivelarsi una grande risorsa. In questo caso l’app andrà a stimolare la creatività dei bambini e la loro capacità di espressione a 360 gradi.