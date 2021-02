Arriva Kit Kat V: la barretta di cioccolato totalmente vegana

Nestlé ha annunciato l’introduzione sul mercato del nuovo KitKat vegano, privo di ingredienti di origine animale e, niente latticini ad esempio, e sarà fatto solo con cacao da coltivazioni sostenibili. La versione vegana del famoso snack si chiamerà KitKat V. Sembra quasi il nome di uno spietato karatèka. Ma non speventatevi, è innocuo.

A motivare la scelta del nuovo prodotto è Alexander von Maillot, responsabile della pasticceria dell’azienda: “Una delle richieste più comuni che vediamo sui social media è quella di un KitKat vegano, quindi siamo lieti di poter realizzare quel desiderio. È in corso una silenziosa rivoluzione alimentare che sta cambiando il modo in cui le persone mangiano. Vogliamo essere in prima linea, sostenendo la scoperta di cibi e bevande a base vegetale. Quale modo migliore per farlo se non offrire una versione vegana di uno dei nostri marchi più famosi e amati?”



Esaustivo dunque sul processo che ha portato alla creazione di del singolare prodotto. In realtà il prodotto è in buon compagnia, l’azienda ricorda di aver già in produzione gelati e bevande ai gusti di caffè e cappuccino che utilizzano riso, avena, soia, cocco e piselli. La tendenza anche da parte delle grandi aziende è quella di abbracciare le nuove abitudini alimentari dei consumatori più attenti ad un’alimentazione etica, attenta a intolleranze ed ecosostenibile. Il consumo di carne e di derivati animali è, infatti, una delle cause di una fortissima pressione sul nostro pianeta a causa degli allevamenti intensivi troppo numerosi.

In tutto ciò il mondo Veg è chiaramente entusiasta del nuovo snack, ma speriamo piaccia a tutti!