La Regina ha deciso: Harry e Meghan ufficialmente privi di ogni titolo e incarico reale.

La Megxit è iniziata ufficialmente il 1 marzo 2020, con un gioco di parole che ricorda l’uscita della Gran Bretagna dall’unione Europea, si identifica proprio la rinuncia di oneri e onori che di diritto spetterebbero alla coppia di stirpe reale formata da Meghan Markle, ducehssa di Sussex e dal marito il Principe Harry, duca di Sussex. La decisione era stata presa proprio dalla coppia stessa rivendicando la loro voglia di indipendenza sia economica che dalle rigide regole di protocollo e rappresentanza a cui un principe come Harry, e di conseguenza la sua consorte, sarebbero normalmente assoggettato.



La coppia aveva richiesto però un anno di transizione per l’effettiva uscita dalla famiglia reale, permesso accordato dalla Regina; anno durante cui la coppia ha partecipato in rappresentanza della Royal Family a moltissimi eventi di beneficenza e ha preso parte a diverse organizzazioni molto care a Harry e Meghan. Proprio per poter prolungare il loro titoli di patroni di attività a loro vicine i due avrebbero chiesto un’ulteriore proroga della fase di transizione, ma questa volta la regina Elisabetta ha detto no e ha privato ufficialmente Meghan e Harry dello status di membri senior della Royal Family. La comunicazione è arrivata in una lettera inviata da sua maestà solo dopo aver parlato privatamente con il Duca e aver probabilmente spiegato le sue ragioni. La regina ha riflettuto su quanto proposto dal nipote, ma ha comunque optato per il no. Ora la coppia non ha più alcun obbligo di rappresentanza in nome della Corona e i due giovani sono liberi ci costruirsi il futuro come meglio credono e desiderano.

Il 7 marzo andrà poi in onda la lunga intervista rilasciata da Harry e Meghan a Ophra Winfrey dove sicuramente si rivelerà qualche dettaglio in più sull’accaduto. Tra l’altro si vocifera che la conversazione fiume con la celebre conduttrice statunitense e amica di Meghan, sia stata tutt’altro che gradita dalla regina. La sovrana non ha mai gradito il gossip e avrebbe voluto almeno essere avvisata della cosa, premura che non le è stata fatta. Un addio tutt’altro che commosso, insomma.