Reunion dei ragazzi di Beverly Hills

Jason Priestley, Ian Ziering e Brian Austin Green, star della serie anni ’90 Beverly Hills 90210, si sono riuniti per un pranzo in compagnia a Los Angeles. Tra i belli del reparto maschile mancava solo il compianto Luke Perry, morto a soli 52 anni dopo un ictus ischemico.



I ragazzoni di Beverly Hills si sono scambiati calorosi abbracci, evidentemente contenti di rivedersi, cosa che accade spesso negli ultimi anni, in realtà. Nel 2019 tutto il cast di è riunito per il reboot BH90210 con sei episodi del genere "falso documentario". Inizialmente Shannen Doherty aveva declinato l'invito, ma quando è arrivata la tragica notizia della scomparsa di Luke, poco prima dell'avvio delle riprese, ha deciso di omaggiarlo partecipando.

A ottobre 2020 è invece ricorso il trentesimo anniversario della serie più popolare tra gli adolescenti degli anni '90. Gli attori, ancora molto affezionati al prodotto che li ha lanciati, hanno celebrato l'evento con tante iniziative e fotografie dai loro profili social. Tori Spelling, interprete di Donna, è forse la più nostalgica. Nella foto postata sui social in occasione dell'anniversario, ha scritto: "Sono grata di interpretare nuovi personaggi e partecipare a nuovi progetti, ma niente è come casa. Il mio cuore è con cn tutti i miei fratelli e sorelle di Beverly Hills. Siamo davvero cresciuti insieme. Eravamo appena ragazzini, ora siamo noi stessi genitori; sono onorata di considerarli amici, fratelli e sorelle in questo viaggio di vita". Una vera e propria dichiarazione di amore fraterno.

Non c'è da stupirsi che quando si rivedano siano ancora tutti così uniti, dopo 10 anni di prese quotidiane fianco a fianco in un'età in cui gli amici sono tuto, è assolutamente comprensibile. E comunque 30 anni dopo sono ancora tutti bellissimi e i loro vestiti di allora sono ancora più di moda oggi. Nulla è cambiato!