Far tornare le scarpe come nuove: la soluzione è su Tik Tok

Miguel Sobrio su TikTok ha illustrato una serie di trucchi per sbiancare le sue vecchie Nike Air Force. Non si è inventato niente di strano, in realtà. La ricetta magica prevede prevalentemente: detergente, spugna e molto sudore. Ma i like che ha raccolto sono 4 milioni! Il motivo è che in effetti il tocco finale è geniale: un panno umido e ferro da stiro. Proprio così, le scarpe vengono avvolte in un asciugamano appena umido e si dà una bella passata di ferro da stiro in punta, una sorta di lifting anti-age per sneakers. Appiattite le pieghe tipiche di una scarpa datata, le calzature sono tornate come nuove!





Miguel Solorio e Grace Solorio sono i Showlorios, una coppia che si diverte a pubblicare video divertenti e utili, hanno addirittura un sito web visto il successo delle loro pillole video. Dal sito web si può accedere al loro merchandising che consiste in qualche maglietta e felpa dal design minimal. Ad ogni modo più che le loro doti di designer o di intrattenitori, quello che i follower apprezzano di più sono davvero i trucchetti per le scarpe. In un altro video Miguel sfruttava la luce d'una lampada UV per far tornare lucidissime le sue Nike. Finalmente il sogno di ogni adolescente è realtà: una scarpaccia è per sempre!