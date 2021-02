Su TikTok è moda manicure: le unghie si fanno con le carte di chewing gum

Con la crisi, chi ha più i soldi per recarsi dall’estetista e farsi fare le unghie? Niente paura, la soluzione low cost e home made per prendersi cura delle proprie unghie la si trova sempre su Tik Tok. Tra le tante mode è spuntata quella della chewing gum manicure. Per seguirla basta procurarsi alcune carte di gomme da masticare e seguire i tutorial disponibili sul social network più modaiolo del momento.



Niente smalto permanente, semipermanente o gel. L’idea è quindi anche eco perché strizza l’occhio al riciclo. Basterà procurarsi dei chewing gum di quelli che andavano di moda negli anni ‘90, lunghi, singolarmente confezionati da carte argentate. Una volta scartati, si conserva l’incarto fino a che non ci si cimenta nella creativa manicure. Requisito fondamentale è che le unghie siano già smaltate o in acrilico, a quel punto staccando la pellicola trasparente dalla parte argentata della carte della gomma (quella interna), ecco che questa aderirà perfettamente all’unghia che mostrerà la parte più colorata della carta. Spesso gli incarti sono blu sgargianti e di sicuro appeal. Risultato eccellente, quasi professionale e soprattutto, economico, veloce e soddisfacente!

Ancora una volta TikTok si rivela un pozzo di follia e genialità. Questo video ha ottenuto oltre 95 mila like diventando un beauty trend a tutti gli effetti, tanto che l’idea è stata riportata anche da Cosmopolitan UK. Se volete far girare una buona idea, la cosa migliore che potete fare è darla in pasto a Tik Tok!