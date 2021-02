Caviar crea la Playstation placcata oro da 500 mila dollari

Il brand di lusso Caviar, famoso per le sue costose follie nel mondo tech, ne ha inventata un’altra e ovviamente è in vetta ai desideri degli appassionati del genere. La PlayStation 5 Digital Edition placcata oro. Si chiama Golden Rock ed è caratterizzata da due cover laterali realizzate assemblando ben 8 fogli di oro 18 carati lavorato in maniera da dare l’aspetto proprio della roccia, grazie a una forma poligonale irregolare. Per produrla ci vogliono circa 4 mesi e il prezzo è di 499.000 dollari. Caviar ha dichiarato di aver già raccolto 1300 manifestazioni di interesse per il prodotto e tra gli interessati ci sarebbe LeBron James, star NBA. Inclusi nella confezione si trovano anche due controller DualSense rivestiti in pelle di coccodrillo con solo un piccolo inserto d’oro, per non strafare.

I fortunati a ricevere effettivamente la consolle-gioiello però potrebbero essere solo 9, tanti saranno a detta dell’azienda gli esemplari prodotti. Per tutti gli altri, più o meno, ci saranno altre due versioni più accessibili: la Playstation 5 Golden Rock Alligator ricoperta interamente di pelle di coccodrillo e venduta a soli 8140 dollari e la Golden Rock Carbon con finiture in fibra di carbonio, acquistabile a 5.830 dollari. Per queste due versioni verranno create 99 unità ciascuna.

Rimane imbattibile la trovata dell’azienda russa Caviar del 2019, quando mise sul mercato l’iPhone 12 Pro a 10.000$ perché nel case si trovava incastonato un frammento originale del Titanic. In questi casi uno acquista l’idea, sulla fiducia, non potendo verificare.