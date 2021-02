In Thailandia esiste un drink a base di cocco che è meglio del Viagra

La storia curiosa che vi raccontiamo è stata riportata per la prima volta dal Daily Star e racconta di una donna sfinita dall'iperattività sessuale del marito di 64 anni. L'uomo non era affatto così prima di bere una particolare bibita a base di cocco. Lei di vent'anni più giovane, ha riferito di essere seriamente provata, tanto da rivolgersi alla polizia per denunciare l’accaduto.

Questo episodio è avvenuto in Thailandia, nella provincia di Chachoengsao, dove si trova il chiosco che vende la miracolosa bibita capace di risvegliare gli appetiti sessuali ormai sopiti.

La donna riferisce che l’uomo ora è dipendente dalla bibita e quindi dal sesso: “Dopo il secondo round non è ancora soddisfatto e vuole ricominciare altre tre o quattro volte subito dopo. Anche dopo averlo fatto più volte durante la giornata, mi chiedeva anche di farlo di nuovo prima di andare a dormire."

Dopo queste dichiarazioni chiaramente il chiosco si è riempito di avventori curiosi o disperati che volevano provare il viagra naturale. Tra l’altro la bibita è molto economica perché come ha spiegato la proprietaria della bancarella, Wandee Paoponpreuk, le noci di cocco sono locali e costano solo 50 centesimi l’una. La signora ha raccontato di un uomo che si è scolato 4 noci di cocco una dietro l’altra sperando in una successiva performance sessuale da record.

Per ora la scienza non smentisce e non conferma. A detta di un medico del luogo, dottor Kampanant Pornyokrai, bere acqua di cocco può causare un aumento del testosterone e quindi dell'appetito sessuale, ma non si hanno ancora precisi riscontri scientifici in merito