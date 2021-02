Massimo Rosolino sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Biasi

Il cast dell’Isola dei Famosi è sempre più definito. Il programma partirà prossimamente e andrà in onda su canale 5; il primo concorrente ufficializzato è lo youtuber Awed classe 1996. Sappiamo anche che al timone della trasmissione ci sarà per la prima volta Ilary Blasi, conduttrice in passato del GFvip e quindi esperta in materia; dovrà sostituire un'altra amatissima del reality, Alessia Marcuzzi. La new entry nel cast reso pubblico è Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore e campione olimpionico sarà l’inviato del reality in Honduras.

Dopo aver lasciato il nuoto, Massimiliano si è dedicato alla TV: concorrente di Ballando sotto le stelle e poi di Pechino Express, siamo curiosi di vederlo cimentarsi come inviato in mezzo alle lamentele e alle fatiche dei vip naufraghi; nella speranza che non scappi a noto dall'isola.

Altri concorrenti già annunciati sono: Vera Gemma, la figlia dell’attore Giuliano, Drusilla Gucci, la figlia di Stefania e di Uberto Gucci, pronipote di Guccio, fondatore della maison di moda fiorentina, e Brando Giorgi, attore televisivo di Vivere e CentoVetrine.

Sebbene per gli altri nomi non ci siano ancora conferme ufficiali e annunci via social, le personalità che molto probabilmente prenderanno parte all'Isola già circolano: tra gli altri ci sono Elisa Isoardi e il comico e conduttore Beppe Braida che avrebbe il compito di tenere alto il morale dei naufraghi.