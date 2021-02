I lavori fatti in casa dalla moglie vanno risarciti: la sentenza in Cina è storica

Un tribunale di Pechino ha condannato un uomo al pagamento del risarcimento dell’ex moglie per i lavori domestici svolti durante il loro matrimonio: 7700 dollari. La sentenza si basa sul codice civile che prevede, in base a una norma del gennaio 2021, che se uno dei due coniugi si assumesse più responsabilità e oneri nell’educazione dei figli, nella cura degli anziani o nelle faccende di casa non retribuite possa richiedere un indennizzo al partner al momento del divorzio. La somma dovrebbe essere decisa dalle parti, ma se non fosse possibile trovare un accordo, allora interviene la corte. E così è stato.

In questo caso, il Tribunale del popolo del distretto di Fangshan, ha deciso che il marito Chen pagherà alla ex moglie Wang 50.000 yuan per aver trascurato i doveri di casa. A detta della moglie, infatti, Chen "non si curava né partecipava ad alcun tipo di lavoro domestico”. I due si erano sposati nel 2015, ma già nel 2018 si erano separati informalmente e il figlio è andato a vivere con la madre. Chen ha chiesto il divorzio lo scorso anno per chiudere legalmente la relazione; ciò comporta quindi anche la divisione della proprietà a cui Wang ha aggiunto una richiesta di risarcimento per quanto fatto negli anni e un assegno mensile per gli alimenti e il sostentamento del figlio. Il giudice Feng Miao ha detto di aver tenuto in considerazione tutti i fattori per stabilire la cifra del risarcimento: il tenore di vita di Chen, il suo reddito e la divisione dei compiti durante il tempo trascorso insieme dai due ex coniugi.

La sentenza è storica per la sua unicità, ma è solo l’inizio di una piccola rivoluzione che riconosce un valore monetario alla cura domestica troppo spesso delegata alle donne di casa. I dati dell'Ufficio nazionale di statistica hanno indicato che le donne sposate hanno speso più del doppio del tempo dedicato ai lavori domestici rispetto ai mariti nel 2016, più di quanto registrato venti anni prima, nel 1996.