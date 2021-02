Iata Travel Pass: il passaporto digitale per i vaccini è pronto

La Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo) ha dato confermato che l’applicazione Travel Pass è quasi pronta. Sarà una sorta di passaporto digitale per facilitare il controllo o della negatività al tampone oppure per dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro il Covid19. L’idea è quella di creare uno strumento facilmente accessibile a tutti e standardizzato per convalidare i requisiti di viaggi.

Di questi tempi muoversi non è affatto semplice, ma c’è chi continua a viaggiare per esigenze lavorative o personali. Ogni Paese ha però le sue regole in entrata e ciò rende un’odissea anche un semplice scalo. Proprio per questo Iata ha lavorato allo sviluppo dell'app per uniformare e semplificare.

Niente più fogli di autocertificazione vari, esiti cartacei dei tamponi e via dicendo. Tutto sarà scritto nell’app che sarà in grado di comunicare alle compagnie in tempo reale se si ha effettuato un tampone con esito negativo o se si ha già ricevuto il vaccino contro il covid19.

Vinoop Goel, direttore regionale degli aeroporti e delle relazioni esterne della Iata ha dichiarato alla BBC: “Il punto chiave è quello della fiducia. I passeggeri devono essere sicuri che i test che hanno effettuato siano accurati e consentiranno loro di entrare nel paese. Inoltre, i governi devono avere la certezza che i test che i passeggeri affermano di avere siano accurati e soddisfino le loro condizioni“. Fiducia, parola chiave, visto che l’app consente anche agli operatori di volo di fidarsi dell’app più che dei passeggeri; in passato si sono registrati, infatti, casi di tentata frode da parte di chi presentava certificato di negatività falsi, con un rischio per la salute di tutti.

L’app dovrebbe essere disponibile a marzo e scaricabile gratuitamente sia per Android che per iPhone. Il software è già stato provato dalle compagnie Singapore Airlines, Etihad, Emirates, Qatar Airways e Air New Zealand. E chissà i no vax cosa ne pensano.