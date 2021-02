Un ragazzo ha festeggiato la prima scorreggia della fidanzata con una torta

Il rapporto di coppia, si sa, si consolida con il tempo e condividendo quante più cose possibili. La quotidianità è fatta di piccoli gesti e inevitabilmente anche di scorregge. Sarà per questo che un ragazzo americano ha pensato bene di dover necessariamente celebrare la prima volta che la fidanzata ha emesso una flatulenza in sua presenza. Probabilmente si è sentito onorato. Le ragazze ci mettono molto di più dei maschi a lasciarsi andare di fronte a loro; la società ci insegna che le donne per bene non fanno la cacca, non ruttano, non dicono parolacce e certamente non scorreggiano. Con le prime relazioni stabili arriviamo tutti a scoprire la verità: a volte le donne sanno essere peggio dei loro fidanzati, e va bene così!

Fatto sta che il ragazzo ha deciso di festeggiare e ha ordinato al pasticciere una torta anche piuttosto elaborata con la raffigurazione cartoon della donna e alcuni peti scintillanti che le uscivano dalla gonnella. A scanso di equivoci ha anche fatto fare una scritta inequivocabile con la data dell’accaduto e la didascalia: “La prima scorreggia di Courtney”. Chissà la Courtney in questione come avrà preso il dolce pensiero. La foto della torta è finita poi sul web, postata da un amico e ha fatto il giro del mondo, scatenando i commenti ilari dei social. Da gesto “intimo” si è trasformato in trend topic di facebook, per la gioia di Courtney. Dopo tante prove, alcune anche maleodoranti, speriamo proprio che questo non divida la solidissima coppia.