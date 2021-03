Le Frecce Tricolore compiono 60 anni!

Il primo marzo del 1961 si insediava la prima cellula dell’Unità Speciale Acrobatica, nucleo originario delle Frecce Tricolore. I primi sei velivoli F-86E “Sabre” provenivano da Grosseto, sede dell'allora 4ª Aerobrigata, oggi 4° Stormo e arrivarono alla base aerea di Rivolto, in provincia di Udine. Per un anno le Frecce Tricolori volarono con le insegne del "Cavallino Rampante", ma nel 1962 arrivò la livrea e lo stemma odierno. Dalla stagione 1964 le Frecce Tricolori iniziarono a impiegare il velivolo italiano FIAT G-91PAN fino al 1982 quando si passò al MB-339PAN ancora oggi in dotazione.

Le frecce, simbolo di italianità hanno viaggiato per 48 Paesi del mondo: dall'America alla Russia, dal Nord Europa al Medio Oriente e al Nord Africa. Tutti ricordano il volo di maggio 2020, in un momento di crisi mondiale e grande sconforto generale, a termine del lockdown nazionale della prima ondata di Covid19. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha volato sopra tutti i capoluoghi di regione italiani in un’iniziativa chiamata “Abbraccio Tricolore” che terminò il 2 giugno sopra i cieli della capitale in occasione della Festa della Repubblica.

Il nome ufficiale delle Frecce è 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico e si tratta di un reparto di volo dell'Aeronautica Militare composto di cento militari circa tra Ufficiali, Sottufficiali e Graduati. La flotta aerea comprende di 10 velivoli, 9 più quello del solista ed è composta da piloti dell'Aeronautica Militare. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra aerea, Alberto Rosso parla così delle Frecce in occasione del loro compleanno: "Le Frecce Tricolori sono conosciute, apprezzate e portano in tutto il mondo il nostro Tricolore, sintetizzano tutto quello che è tecnologia, passione, capacità, competenza e professionalità che l'Italia è in grado di esportare e portare nel mondo".