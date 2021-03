Usa le mutande come mascherina per andare al supermercato

Ormai lo sanno anche i muri: non si esce di casa senza mascherina, un po’ come non si esce senza mutande. Ecco in questo caso il soggetto del racconto aveva dimenticato una delle due cose e ha pensato bene di scambiarle! Piccolo indizio: non ha indossato la maschera come mutanda…

Una donna si trovava in un supermercato in Sud Africa e avvicinandosi alle casse è stata ripresa da un’addetta alla sicurezza del supermercato visto che non indossava alcun dispositivo di sicurezza per coprire naso e bocca. La donna ha replicato di non averne. A quel punto avrebbe dovuto lasciare il supermercato, ma ha fatto appello al suo ingegno e con estrema disinvoltura si è sfilata le mutande da sotto il vestito e le ha messe in faccia a mo' di mascherina, ha guardato la guardia e ha chiesto con aria di sfida: Contenta?

Se l’è cavata così insomma, tra chi appoggiava la sua soluzione hard core e chi la criticava per non essersi premurata di uscire con la mascherina, come si fa in tutto il mondo da mesi. Tra l’altro a dicembre scorso, il Presidente del Sud Africa, Cyril Ramaphosa ha proprio detto che non indossare la mascherina in pubblico sarebbe stato considerato un reato: “Una persona che non indossa la mascherina potrebbe essere arrestata e processata”. Morale della favola: non uscite mai senza mascherina o senza mutande, all’occorrenza si possono scambiare.