Ennesimo omaggio di Harry e Meghan alla principessa Diana

L’intervista concessa dal Principe Harry e da Meghan Markle a Ophra Winfrey e in programma in prima serata, il 7 marzo, sulla Cbs sta creando grandi aspettative e ci sono continue rivelazioni su quello che sarà il contenuto. Si sa, ad esempio che si parlerà di Lady Diana, la sua presenza sarà costante in un certo senso, grazie al braccialetto che Meghan ha indossato durante tutta l’intervista e che apparteneva proprio alla madre di Harry. Da quello stesso braccialetto Harry tolse due pietre per creare gli anelli di fidanzamento che lo unirono a Meghan, che romanticone!

In una clip di anticipazione sullo speciale Harry si paragona alla mamma Diana per la stessa attenzione che hanno dai media. «La mia grande preoccupazione», ha detto il duca di Sussex, «è che la storia si stava ripetendo». Harry da sempre ritiene che la madre fosse perseguitata dai media e dalla stampa in maniera tossica per la salute. Parrebbe questo il motivo alla base della decisione della coppia di trasferirsi in California, lontano dai riflettori della famiglia reale. «Non riesco neppure a immaginare», dice Harry, riferendosi a Lady D «cosa debba essere stato per lei attraversare tutto questo processo da sola, perché è stato incredibilmente duro per noi due, ma almeno avevamo l’un l’altra».





Harry, il figlio minore e forse cocco di mamma, ricorda Diana ogni volta che può, anche in situazioni ufficiali o pubbliche. Non a caso ha scelto il giorno di San Valentino per annunciare l'arrivo del secondogenito, lo stesso giorno in cui Diana annunciò al mondo di essere incinta di Harry. Questa estate in visita a un asilo di Los Angeles nel giorno dell’anniversario della morte di Diana, Meghan e Harry hanno piantato insieme il fiore preferito dalla principessa.