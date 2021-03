Balla su Tik Tok mentre guida l’autobus pubblico: sospesa

Brutta idea di quella di un’autista dell’Atac di Roma che si è fatta un video mentre era alla guida del mezzo pubblico e nel mentre ballava, ammiccava allo smartphone. Il gesto le è costato la sospensione. «Abbiamo avviato i provvedimenti disciplinari — dicono dalla municipalizzata — per accertare i fatti e le eventuali responsabilità»

In realtà non era affatto la prima volta. La ragazza è una piccola infuencer con decine e decine di video all’attivo su Tik Tok e oltre cinquemila follower. Molti dei video della ragazza sono girati alla guida, a volte della sua auto, a volte però dell’autobus pubblico, mettendo a rischio quindi la vita di molti ignari passeggeri romani. Mentre alcuni colleghi la incitano e apprezzano per i suoi spericolati video: «Stile, sei la mejo».

Qualcuno vedendo i video aveva anche minacciato di segnalare l’accaduto a chi di dovere: "I tuoi video sono passibili di denuncia, li farò vedere a chi di competenza", ma lei non sembrava molto preoccupata e ha continuato il suo format di guida ballerina sulle note a volte di Lorella Cuccarini, a volte di poco orecchiabili canzoni napoletane neomelodiche. Probabilmente le sarà passata la voglia vista la sospensione senza stipendio.